به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: این میزان گندم از هشت استان کشور و مبادی وارداتی برای تقویت ذخایر راهبردی استان تامین و وارد مراکز ذخیره‌سازی شده است.

محمد ابراهیم سهرابی افزود: بیش از ۶۰ هزار و ۵۶۸ تن از این میزان گندم از هشت استان‌ کشور وارد استان شده است و بیش از ۱۰۳ هزار تن دیگر نیز به گندم وارداتی اختصاص دارد.

وی با اشاره به نقش حمل‌ و نقل ریلی در تسریع جابه‌جایی گندم، اظهار کرد: از مجموع گندم‌های داخلی، بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۶ تن از طریق خطوط ریلی وارد استان شده که این اقدام، علاوه بر کاهش ترافیک جاده‌ای، باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ و نقل و تسریع عملیات تخلیه و بارگیری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: دو سیلوی «شهید رواقی مشهد و شهید شوشتری فیروزه» هم اکنون به خطوط سراسری ریلی کشور متصل هستند و امکان تخلیه مستقیم واگن‌های باری در محوطه سیلو را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: هماهنگی منسجم میان بخش حمل‌ و نقل، مراکز سیلویی و واحدهای نظارت، موجب شده تا عملیات انتقال گندم به استان بدون هیچ‌گونه وقفه انجام و ظرفیت ذخیره‌سازی به‌صورت پیوسته در سطح مطلوبی نگهداری شود.

سهرابی ادامه داد: تامین به‌موقع گندم و به موجب آن ارتقای کیفیت گندم‌های ذخیره شده با انجام عملیات اختلاط در مراکز ذخیره سازی با بهره‌گیری از منابع داخلی و چه از مسیر واردات، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و برنامه‌ریزی دقیق برای استمرار روند تامین، تضمین‌کننده امنیت غذایی و پایداری ذخایر راهبردی استان خواهد بود.