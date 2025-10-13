همزمان با روز جهانی استاندارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه اجرایی برتر در محور استانداردسازی (سطح ملی)، در جشنواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، جمعی از مدیران ارشد کشور و نمایندگان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

در این مراسم رئیس‌جمهور با اهدای تندیس جشنواره به حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه اجرایی برتر در محور استانداردسازی (سطح ملی) تقدیر کرد.

۲۷۰ فقره از استانداردهای تدوین شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه.های ارتباطی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات، از سازمان ملی استاندارد، کد ملی استاندارد دریافت کرده‌اند.

همچنین این سازمان در تدوین ۵ هزار و ۵۰۰ استاندارد در حوزه‌های مختلف ICT با سازمان ملی استاندارد همکاری و مشارکت داشته است.

بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط بر عهده این سازمان است.