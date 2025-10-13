خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه حین گشت زنی و کنترل تخلفات در محور دهلران به اندیمشک به یکدستگاه سواری که پلاک‌های جلو و عقب خودرو متفاوت بودند؛ مشکوک شده و با استعلام از دست افزار هوشمند متوجه مغایرت پلاک نصب شده بر روی وسیله نقلیه مذکور با سیستم خودرو شدند.

وی افزود: راننده وسیله نقلیه به دلیل اینکه پلاک اصلی وسیله نقلیه دارای دستور توقیف از مقام قضائی بوده و هم چنین برای فرار از اعمال قانون، اقدام به دست‌کاری در ارقام پلاک و نصب شماره‌های دیگر بر روی وسیله نقلیه خود کرده بود که ماموران پلیس راه به دلیل تغییر در ارقام پلاک و استفاده از پلاک وسیله نقلیه دیگر نسبت به توقیف و گسیل آن به پارکینگ آن اقدام کردند.

سرهنگ کهزادی تصریح کرد: راننده خاطی ضمن اعمال قانون، بنابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی استان معرفی شد.