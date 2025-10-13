توقیف یکدستگاه سواری به علت دستکاری ارقام پلاک
رئیس پلیس راه استان ایلام از توقیف یکدستگاه سواری بعلت دستکاری در ارقام پلاک در محور دهلران به اندیمشک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه حین گشت زنی و کنترل تخلفات در محور دهلران به اندیمشک به یکدستگاه سواری که پلاکهای جلو و عقب خودرو متفاوت بودند؛ مشکوک شده و با استعلام از دست افزار هوشمند متوجه مغایرت پلاک نصب شده بر روی وسیله نقلیه مذکور با سیستم خودرو شدند.
وی افزود: راننده وسیله نقلیه به دلیل اینکه پلاک اصلی وسیله نقلیه دارای دستور توقیف از مقام قضائی بوده و هم چنین برای فرار از اعمال قانون، اقدام به دستکاری در ارقام پلاک و نصب شمارههای دیگر بر روی وسیله نقلیه خود کرده بود که ماموران پلیس راه به دلیل تغییر در ارقام پلاک و استفاده از پلاک وسیله نقلیه دیگر نسبت به توقیف و گسیل آن به پارکینگ آن اقدام کردند.
سرهنگ کهزادی تصریح کرد: راننده خاطی ضمن اعمال قانون، بنابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی استان معرفی شد.