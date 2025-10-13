به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تهیه کننده برنامه رادیویی نفوذ پنهان گفت: این برنامه با رویکرد آگاهی بخشی در زمینه ابعاد مختلف جنگ نرم، ناتوی فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی تولید می‏ شود.

میترا راستگو افزود: اهداف کلی برنامه نفوذ پنهان شامل آگاهی بخشی در زمینه خطر‌های غربزدگی و تهاجم فرهنگی، آشنایی با مصادیق جنگ نرم، امر به معروف و نهی از منکر، ترویج سبک زندگی ایزانی – اسلامی، ولایتمداری و تبیین باور‌های دینی، سیاسی و مذهبی است.

برنامه نفوذ پنهان با تهیه کنندگی میترا راستگو،گزارشگری بهروز وطندوست و گویندگی میثم روحبخش و لیدا شیرازی روز‌های یکشنبه ساعت ۲۰:۰۵ و تکرار آن سه‌شنبه‌ها ساعت ۰۵:۰۰ از صدای خراسان رضوی پخش می ‏شود.