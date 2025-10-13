به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آغاز فرایند هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از دوشنبه ۲۱ مهر با استعفای داوطلبانی که مناصب دولتی دارند. انتخاباتی که نقش مهمی در نظام مدیریت شهری و روستایی کشور داراست.

علی زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشورگفت: افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هستند و قصد شرکت در انتخابات سال آینده شورا‌های اسلامی کشور به عنوان داوطلب را دارند باید سه ماه قبل از ثبت نام از سمت دولتی خود استعفا دهند.

براساس قانون نظارت بر اجرای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر عهده هیئت‌های اجرایی و نظارت مجلس شورای اسلامی است.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس قرار است انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده و برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک در سراسر کشور برگزار شود.