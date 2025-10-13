به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا باجولوند در مراسم آغاز بکار اولین مرکز هیئت امنایی آموزش فنی وحرفه‌ای سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دومین مرکز تخصصی هیئت امنایی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در آبادان افزود:در مراکز هیئت امنایی، مدیریت از حالت فردی به گروهی تغییر می‌یابد و تصمیم‌ها به‌صورت جمعی و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و خبرگان آموزشی گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: هدف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از این الگو، بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار است.

رئیس دبیرخانه مراکز هیئت امناء سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور بیان کرد: از جمله برنامه‌های آینده این سازمان این است که هیئت امنا چابک‌تر شود و از یک نهاد صرفاً مشورتی به بازوی اجرایی و راهبردی آموزش فنی و حرفه‌ای تبدیل گردد.

باجولوند با اشاره به اینکه رویکرد جدید بر مدیریت منابع مالی، صرفه‌جویی، بهره‌وری و توانمندسازی مراکز متمرکز است، گفت: راه اندازی مراکز هیئت امنایی به معنای واگذاری مراکز به بخش خصوصی نیست بلکه حرکتی از «حاکمیت دولتی» به «حکمرانی مشارکتی» است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان نیز در این مراسم گفت: یکی از اهداف ما از راه‌اندازی مراکز هیئت‌امنایی، استفاده از ظرفیت‌های محلی و همکاری نزدیک‌تر با اتاق‌های بازرگانی، اصناف و صنایع منطقه است. مرکز آبادان با همین نگاه شکل گرفته تا الگویی پویا و مستقل در مدیریت مهارت‌آموزی باشد.

شهرام ملایی هزاروندی افزود: امیدواریم با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اتاق بازرگانی و منطقه آزاد اروند مرکز هیئت‌امنایی آبادان به مرکزی پویا، مستقل و اثرگذار در تربیت نیروی کار ماهر تبدیل شود و زمینه‌ساز گسترش این الگو در سراسر استان خوزستان گردد.