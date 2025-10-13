پخش زنده
امروز: -
زمین لرزهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر بخشهایی از شهرستان سربیشه را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین ساعت ۱۸:۵۶:۵۳ امروز رخ داد.
این زمین لرزه که ساعت ۱۸:۵۶ رخ داد، بیشتر در روستاهای بخش درح بویژه روستای تاجمیر احساس شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: تیمهای امدادی به محل اعزام و تاکنون گزارشی از خسارت مخابره نشده است.
آخوندی به مردم این منطقه توصیه کرد شب را در اماکن مقاوم و امن سپری و از حضور در بناهای فرسوده خودداری کنند.
وی افزود: هلال احمر آماده خدمت رسانی است و محلهای امن برای اسکان مردم در نظر گرفته است.