معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اجرای طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان و دستیاران این دانشگاه به عنوان فرآیندی اجباری تا ۱۰ اسفند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: طرح ملی پایش و غربالگری سلامت روان دانشجویان و دستیاران دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و ثبت آن در پرونده سلامت آن‌ها از ۱۹ مهر آغاز شده و برای همه دانشجویان و دستیاران نیمسال اول و دوم تا ۱۰ اسفند اجرا می‌شود.

فردین مهرابیان افزود: دانشجویان برای شرکت در این طرح اجباری باید به سامانه غربالگری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی http://ccsm.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: نتایج حاصل از اجرای طرح، به‌عنوان بخشی از فرایند تکمیل پرونده سلامت دانشجو محسوب شده و شرکت نکردن در این طرح ملی، نقص در پرونده نام نویسی تلقی می‌شود.

فردین مهرابیان گفت: دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر، با اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شماره ۳۳۲۴۱۲۶۷ با پیش شماره ۰۱۳ تماس بگیرند.