نمایشگاه خوشنویسی قزوین با نمایش آثار هنرجویان در سطوح مختلف از تحریری تا فوق ممتاز شکسته نستعلیق گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان و هنرجویان قزوینی به مناسبت هفته خوشنویسی در فرهنگسرای بانوی قزوین آغاز به کار کرد. این نمایشگاه شامل آثاری از هنرجویان در سطوح متنوع، از خط تحریری با خودکار گرفته تا دوره ممتاز و فوق ممتاز شکسته نستعلیق است و تا ۲۸ مهرماه میزبان علاقهمندان خواهد بود.
این نمایشگاه در حالی برگزار میشود که مسئولان فرهنگی قزوین بر نقش کودکان و نوجوانان در آینده این هنر تأکید دارند؛ زیرا قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران شناخته میشود.
در همین راستا، سه نوبت طرح استعدادیابی با همکاری آموزش و پرورش در مدارس قزوین برگزار شده است که منجر به شناسایی دانشآموزان مستعد و معرفی آنان به انجمن خوشنویسان برای آموزش در کلاسهای تخصصی شده است.