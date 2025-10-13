۳ بوکسور اعزامی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض، اول آبان برای حضور در اردوی مشترک راهی اردن خواهند شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که ۲۵ روز تا آغاز آن باقی‌مانده، تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران باهدف آمادگی هرچه بیشتر، در اردوی آماده‌سازی حضور دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون بوکس و به پیشنهاد مدیر سازمان تیم‌های ملی، تیم ملی بوکس بزرگسالان با ترکیب سه بوکسور ملی‌پوش جهت برگزاری اردوی مشترک، راهی اردن خواهد شد. این اردو از ۱ تا ۷ آبان‌ماه در اردن برگزار خواهد شد.

ترکیب نفراتی اعزامی به اردوی اردن به شرح زیر است:

دانیال شه‌بخش، علی حبیبی‌نژاد و محمد نورانی بوکسور‌های اعزامی به اردوی مشترک اردن هستند. این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.

همایون امیری سرمربی تیم است.