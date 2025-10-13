­با آغاز روند مبادله اسیران، نخستین گروه از زندانیان فلسطینی وارد کرانه باختری شدند. فلسطینی‌های این منطقه با شادی به استقبال فرزندان خود آمدند. آنها این پیروزی را مرهون مقاومت و ایستادگی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی می‌دانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رام الله ­با آغاز روند مبادله اسیران، نخستین گروه از زندانیان فلسطینی وارد کرانه باختری شدند. فلسطینی‌های این منطقه با شادی به استقبال فرزندان خود آمدند. آنها این پیروزی را مرهون مقاومت و ایستادگی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی می‌دانند.