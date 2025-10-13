پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رام الله با آغاز روند مبادله اسیران، نخستین گروه از زندانیان فلسطینی وارد کرانه باختری شدند. فلسطینیهای این منطقه با شادی به استقبال فرزندان خود آمدند. آنها این پیروزی را مرهون مقاومت و ایستادگی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی میدانند.