

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و اروگوئه که از قبل صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده‌اند، امروز در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که در نهایت این مسابقه با برتری ۲ - یک نمایندهٔ آمریکای جنوبی به پایان رسید.

فاکوندو تورس (دقیقهٔ ۵۱) و خوان سانابریا (۶۰) برای اروگوئه گلزنی کردند و روسلانبیک جیانوف نیز در دقیقه ۸۲، گل ازبک‌ها را به ثمر رساند.

فابیو کاناوارو که در بازی نخست خود روی نیمکت ازبکستان، مقابل کویت به پیروزی دست یافته بود، این‌بار شکست خورد. همچنین اروگوئه که با تغییرات بسیار در فهرست خود، در حال محک زدن بازیکنان کمتر فرصت یافته است، پس از پیروزی یک - صفر مقابل جمهوری دومنیکن، به پیروزی دیگری دست یافت.