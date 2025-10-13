پخش زنده
گازرسانی به سایتهای طرح نهضت ملی مسکن خراسان رضوی با ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی در سفر به تایباد گفت: گازرسانی به طرح نهضت ملی مسکن استان افزون بر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که خراسان رضوی در این بخش از جمله مناطق پیش رو در سطح کشور است.
حسن افتخاری افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، انشعاب گاز در طرح نهضت ملی مسکن متناسب با واگذاری واحدهای مسکونی و پیشرفت فیزیکی در اختیار متقاضیان هر منطقه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که زمستان امسال مصرف گاز در استان روند افزایشی خواهد داشت، فعالان واحدهای صنعتی در حوزههای مختلف باید نسبت به استفاده از سوختهای جایگزین اهتمام ویژهای داشته باشند.
فرماندار تایباد گفت: توسعه شبکه گازرسانی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان به طول هفت و نیم کیلومتر است که هم اینک بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حسین جمشیدی افزود: ۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای فراهم شدن زیرساختهای عملیات گازرسانی طرح نهضت ملی مسکن در خطه مرزی تایباد پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در تایباد با همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان این منطقه مثال زدنی است و این شهرستان از جمله مناطق برتر خراسان رضوی است.
فرماندار تایباد گفت: این طرح از برنامه زمانبندی خود جلوتر است و پیش بینی میشود تا اواخر امسال به بهره برداری برسد.
جمشیدی افزود: نصب علمک گاز طبق درخواست متقاضیان واحدهای مسکونی انجام خواهد شد.
طرح نهضت ملی مسکن شهرستان تایباد در پنج سایت و در مجموع به مساحت افزون بر ۴۷ هکتار پیش بینی شده است.