دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد وغبار کشور در بازدید از کانون‌های بحران ریزگرد‌ها در شمال سیستان و بلوچستان گفت: اقداماتی برای مهار ریزگرد‌ها صورت گرفته که برای اثر بخشی بیشتر نیاز به همفکری با استادان وکارشناسان متخصص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بیش از دو دهه است که به دنبال خشکسالیهای پی در پی مردم سیستان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند .

این منطقه که زمانی با دریاچه هامون و رودخانه هیرمند زنده بود، اکنون به دلیل کاهش شدید منابع آبی و تغییرات اقلیمی، در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. خشکسالی نه تنها کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زندگی ساکنان این منطقه را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.