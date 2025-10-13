پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد وغبار کشور در بازدید از کانونهای بحران ریزگردها در شمال سیستان و بلوچستان گفت: اقداماتی برای مهار ریزگردها صورت گرفته که برای اثر بخشی بیشتر نیاز به همفکری با استادان وکارشناسان متخصص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بیش از دو دهه است که به دنبال خشکسالیهای پی در پی مردم سیستان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند .
این منطقه که زمانی با دریاچه هامون و رودخانه هیرمند زنده بود، اکنون به دلیل کاهش شدید منابع آبی و تغییرات اقلیمی، در وضعیت بحرانی به سر میبرد. خشکسالی نه تنها کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زندگی ساکنان این منطقه را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.