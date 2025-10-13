مجموعه آبی شهدای غوّاص در شهرک ولی‌عصر (عج) تربت‌حیدریه در فضایی به مساحت ۲ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان تربت‌حیدریه در آیین آغاز به کار این مجموعه گفت: نیمی از فضای این مجموعه آبی به کاسه استخر و هزار متر دیگر به محوطه‌سازی اختصاص دارد و ۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای ساخت آن استفاده شده است.

مجید رضایی افزود: همچنین در مرحله دوم ساخت استخر کودک و جکوزی نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: با هدف ایجاد فرصت برابر برای استفاده از امکانات دولتی برای همه اقشار، ۲ شیفت در ماه به صورت رایگان برای کودکان ساکن در مناطق حاشیه شهر در نظر گرفته شده است.

رضایی افزود: فعالیت کاری این مجموعه آبی در ۲ نوبت صبح و عصر و در قالب چهار شیفت کاری برای زنان و مردان است.قیمت بلیت استخر ۱۰۰ هزار تومان است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه با مزیت‌های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.