معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: محیط زیست از ضرورتهای عدالت بین نسلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در نشست گفتمان پردیسان که با موضوع جشن مهرگان و در سالن شهدای محیط زیست سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، بیتوجهی به محیط زیست در هر ابعادی را بیتوجهی به بودن خودمان تلقی کرد و افزود: در حقیقت معنای اینکه محیط زیست میراث مشترک بشر است این است که ما وارثی نیستیم که اجازه دخل و تصرف داشته باشیم بلکه این یک امانت است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: محیط زیست از ضرورتهای عدالت بین نسلی است و دولتها مسئولیتهای ویژه دارند. چون محیط زیست همیشه مورد ظلم قرار گرفته است آن را قربانی خاموش میدانند.
جلالیان با اشاره به اینکه در همه جا اصلیترین ناقضان حقوق محیط زیست دولتها هستند، افزود: هر سند بینالمللی که ما به آن ملحق میشویم حکم قوانین داخلی را دارد و از آنجایی که ما عضو تقریبا همه معاهدات بینالمللی محیط زیست هستیم باید توجه داشته باشیم که حتما باید به این قوانین عمل کنیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: همه ظرفیت وزارت دادگستری در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد تا بتوانیم در کنار این مجموعه حافظ محیط زیست باشیم.