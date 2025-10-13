امید هرندی پیشکسوت سپیدرود و فوتبال گیلان به عنوان سرمربی جدید سپیدرود برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امید هرندی پیشکسوت سپیدرود و فوتبال گیلان به عنوان سرمربی جدید سپیدرود برگزیده شد تا هدایت این تیم ریشه دار و پرهوادار فوتبال ایران را برعهده بگیرد.

هرندی سابقه سرمربیگری در لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران و به عنوان مدیرفنی در تیم ملی بزرگسالان بانوان، تیم ملی جوانان بانوان و حضور جام باشگاه‌های آسیا با تیم بانوان شهرداری سیرجان را در کارنامه دارد و از مربیان سرشناس فوتبال گیلان محسوب می‌شود.