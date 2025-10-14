به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد با هدف صیانت از سرمایه‌های فکری و تجربی کارکنان دانشگاه‌ها و تبدیل آن‌ها به دانش سازمانی ماندگار، برگزار می شود.

دبیر جشنواره و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است؛ اما آنچه بهره‌وری واقعی را رقم می‌زند، دانش نهفته در تجربه، مهارت و خلاقیت کارکنان است.

مسعود فردوسی افزود: جشنواره مدیریت دانش با هدف گردآوری، ثبت و عرضه تجارب و پیشنهادهای خلاقانه کارکنان، بستری برای نهادینه‌سازی دانش سازمانی و ارتقای بهره‌وری اداری فراهم می‌آورد. در سال جاری، پیشنهادها در پنج محور اصلی: تعادل جمعیتی و تقویت بنیان خانواده، تاب‌آوری و مدیریت بحران، مدیریت مصرف انرژی و کاغذ، بهره‌وری منابع انسانی و هوشمندسازی فرایندها دریافت می‌شوند.

وی گفت: این محورها با توجه به اولویت‌های ملی کشور و در راستای سیاست‌های تحول اداری و دیجیتال انتخاب شده‌است.

دبیر جشنواره و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه افزود: با پیشنهاد وزارت بهداشت، جشنواره امسال به‌صورت منطقه‌ای در سطح قطب هفتم کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد برگزار می‌شود. آثار برگزیده مرحله استانی، در سطح منطقه‌ای داوری و انتخاب خواهند شد. در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شورای سیاست‌گذاری جشنواره وظیفه بررسی و داوری طرح‌ها را بر عهده دارد و ایده‌های برتر علاوه بر تجلیل ، برای اجرا به واحدهای مرتبط معرفی می‌شوند.

فردوسی از جمله دستاوردهای مهم جشنواره در سال‌های گذشته، تدوین استانداردهای «دانشگاه سبز» بر اساس پیشنهادهای کارکنان عنوان نمود که هم اکنون به‌عنوان الگوی ملی به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر کارکنان از سامانه تجربه‌نگاری و پیشنهادات، تاکیدکرد: ثبت تجارب و پیشنهادها به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارتقای شغلی، موجب افزایش ۱۴ برابری مشارکت نسبت به سال گذشته شده است.

مسعود فردوسی، همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظام‌مند برای بهره‌گیری از دانش بازنشستگان تأکید کرد و گفت: این افراد گنجینه‌هایی ارزشمند از تجربه هستند و باید ساختاری برای استمرار ارتباط با آنان طراحی شود.