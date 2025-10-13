تفاهم نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با هدف الهام‌بخشی به کودکان و نوجوانان و افزایش آشنایی آنها با علوم فضایی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عصر امروز (۲۱ مهر) و در روزشمار هفته ملی کودک با عنوان «کودکان و دنیای علم و فناوری‌های نوین» تفاهم نامه همکاری به امضای حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و حامد علامتی، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسید.

با توجه به نقش حیاتی علوم و فناوری‌های فضایی در توسعه علمی و فرهنگی کشور و اهمیت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فناوری فضایی، پرورش روحیه پرسشگری و نوآوری در میان کودکان و نوجوانان، این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها، منابع و تجارب دو نهاد تخصصی برای تحقق اهداف فوق منعقد شد.

این تفاهم نامه برپایه تعامل، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دو نهاد تنظیم شده و امید است گامی مؤثر در مسیر پرورش نسلی دانا، خلاق و آینده‌نگر در حوزه فضا و فناوری‌های نوین باشد.

بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و آموزشی طرفین برای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعداد‌های نسل نو، ارتقای سطح علمی مربیان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای آموزش، پژوهش و ترویج علوم فضایی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار کشور از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.