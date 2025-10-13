به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،نوزدهم مهردر تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان روز سازمان بازرسی کل کشور نام‌گذاری شده است. ان روز نه فقط سالروز تأسیس یک نهاد سازمانی، بلکه یادآور فلسفه‌ای عمیق در حکمرانی اسلامی است که ریشه در اندیشه علوی و آموزه‌های نهج‌البلاغه دارد. در کلام امام علی (ع) بار‌ها بر ضرورت نظارت بر کارگزاران و مدیران، جلوگیری از فساد و مراقبت بر رفتار مسئولان تأکید شده است.

نظارت در نگاه علوی، جوهره‌ای اخلاقی و الهی دارد که ضامن بقای عدالت در جامعه است. امروز سازمان بازرسی کل کشور را می‌توان استمرار همان اندیشه دانست که نظارت را نه برای مچ‌گیری، بلکه برای صیانت از حقیقت و حفظ سلامت جامعه می‌داند.

راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی عمومی و شماره تلفن ۱۳۶، زمینه‌ای فراهم کرده تا مردم به عنوان ناظران واقعی عملکرد ادارات، بتوانند گزارش‌های خود را به سادگی ارائه دهند. این اقدام باعث شده دیوار بین مردم و نهاد‌های نظارتی کوتاه‌تر شود و فرآیند کشف تخلفات با مشارکت عمومی سرعت گیرد. این شفافیت ارتباطی، یکی از عوامل تقویت اعتماد عمومی به نظام اداری است.

اما نظارت و سلامت اداری تنها در سطح ملی معنا ندارد؛ در استان‌ها نیز ادارات کل سازمان بازرسی، همچون دیده‌بانان بیدار، وظیفه سنگین صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از انحرافات را بر عهده دارند.