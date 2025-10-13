به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، از برداشت بیش از هفتاد هزار تن پسته در رفسنجان خبر داد و افزود: با وجود محدودیت‌های انرژی و مشکلات تولید، این محصول باید حداکثر تا سه ماه آینده به بازار جهانی برسد تا فرصت طلایی پیش از ژانویه، عید چینی‌ها و دیوالی هند از دست نرود.

حجت ادامه داد: مدیریت انرژی توسط کشاورزان و مسئولان شهرستان خسارت‌ها را کاهش داد و برخی باغ‌ها با استفاده از پنل خورشیدی و ژنراتور توانستند کیفیت و حجم محصول را حفظ کنند، هرچند اندازه دانه‌ها امسال کمی ریزتر است و نیازمند پذیرش بازار‌های خارجی خواهد بود.

وی همچنین مهم‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان را تعهدات ارزی دانست و با درخواست حذف این الزام برای محصولات کشاورزی گفت: این بخش کمتر از سه درصد ارز کشور را تأمین می‌کند، اما بیشترین نقش را در اشتغال روستا‌ها دارد. هر تأخیر در بازگشت ارز، بازار جهانی پسته ایران را در رقابت با دیگر کشور‌ها تهدید می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان در رفسنجان به کشاورزان توصیه کرد: با فروش محصول در سه مرحله، بخشی از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری در صنایع ارزش افزوده پسته و حوزه‌هایی مانند معدن مس کنند تا از وابستگی تک‌محصولی رهایی یابند و با ایجاد اشتغال پایدار، معضلات اجتماعی منطقه کاهش یابد.