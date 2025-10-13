مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

اعزام ۶ هزاردانش آموز به اردوی راهیان نور از ابتدای آبان

اردوی راهیان نور مدرسه‌ای پویا برای آموزش عشق، ایمان، مقاومت و ولایتمداری به دانش‌آموزان است.