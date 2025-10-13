به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ قلعه رودخان فومن دژی تاریخی و نظامی که در زمان خود سپری محکم در برابر دشمنان و مامنی امن برای ساکنان منطقه بوده و پس از گذشت سالیان دراز همچنان مستحکم مانده است.

بی شک معماران این بنای تاریخی، پی افکندد از نظم، کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.

جایی که با گذر از آن می‌توان هم تاریخ را مرور کرد و هم در طبیعت بکرش زندگی کرد.

همکارم محجوب هزار پله‌ی سخت را پشت سر گذاشت تا به مستحکم‌ترین دژ تاریخی ایران برسد.