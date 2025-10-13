به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید بستانی هویزاوی افزود: در راستای افزایش ایمنی و بهبود تردد وسایل نقلیه، عملیات شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی به میزان ۴۵ کیلومتر در محور‌های حوزه استحفاظی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، خط‌کشی سرد به طول ۶۴ کیلومتر، نصب یک‌هزار و ۱۰۰ مورد علائم ایمنی و هشداردهنده، و اجرای روشنایی نقطه‌ای در ۷ نقطه انجام گرفته است.