رئیس‌جمهور لبنان گفت: اسرائیل به سراغ مذاکره با جنبش حماس رفت، زیرا پس از آنکه جنگ و ویرانی را تجربه کرد، دیگر گزینه‌ای جز این نداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه هم‌زمان با آغاز اجرای مرحله اول از طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، گفت: لازم است با اسرائیل برای حل مسائل باقی‌مانده مذاکره شود.

عون در سخنانی در برابر هیئتی از خبرنگاران اقتصادی، گفت: پیش‌تر، دولت لبنان با میانجی‌گری آمریکا و سازمان ملل با اسرائیل وارد مذاکره شد که به توافق‌نامه‌ای برای ترسیم مرز‌های دریایی انجامید.

وی در ادامه پرسید: چه چیزی مانع از آن است که همین روند دوباره تکرار شود تا راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود پیدا شود، به‌ویژه که جنگ به نتیجه‌ای نرسیده است؟ اسرائیل به سراغ مذاکره با جنبش حماس رفت، زیرا دیگر گزینه‌ای جز این نداشت، پس از آنکه جنگ و ویرانی را تجربه کرد.

عون افزود: امروز فضای کلی، فضای مصالحه و توافق است و چاره‌ای جز مذاکره نیست. شکل این مذاکره نیز در زمان مناسب آن مشخص خواهد شد.

رئیس جمهور لبنان در پاسخ به پرسشی گفت: نمی‌توانیم خارج از مسیری باشیم که در منطقه در حال جریان است، مسیری که به سوی حل‌وفصل بحران‌ها پیش می‌رود و باید در آن حضور داشته باشیم؛ چرا که دیگر تاب تحمل جنگ، ویرانی، کشتار و آوارگی را نداریم.