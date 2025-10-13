پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی بابل در تازهترین ارزشیابی فعالیتهای تحقیقاتی کشور، رتبه ۱۶ را در میان ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشگاه علوم پزشکی بابل در ارزشیابی کشوری فعالیتهای تحقیقاتی سال ۱۴۰۳، موفق به کسب رتبه ۱۶ در میان ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور شد.
دکتر رضا قدیمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این ارزشیابی بر اساس چهار محور اصلی حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، اثرگذاری و برونداد، و توسعه فناوری و در قالب ۱۰۷ شاخص انجام شده است.
وی با اشاره به جایگاه منطقهای دانشگاه افزود: در کلانمنطقه یک، دانشگاه علوم پزشکی بابل پس از دانشگاه علوم پزشکی مازندران که رتبه ۱۲ را کسب کرده، موفق به کسب رتبه دوم منطقهای شده و بالاتر از دانشگاههای گیلان، گلستان، سمنان و شاهرود قرار گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل این موفقیت را حاصل تلاشهای ارزشمند محققان و اعضای هیئت علمی دانست و گفت: سیاستگذاری و راهبری معاونت تحقیقات دانشگاه در سالهای گذشته و زحمات کارشناسان پرتلاش حوزه پژوهش در گردآوری مستندات و دادهها در این موفقیت نقش بسزایی داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه توسعه پژوهش و فناوری از اولویتهای اصلی دانشگاه است، اظهار امیدواری کرد با حمایتهای مستمر ریاست دانشگاه، شاهد ارتقای روزافزون جایگاه علمی دانشگاه باشند.