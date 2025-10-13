پخش زنده
امروز: -
طرح ملی قطار پرسرعت اصفهان–تهران که با فاینانس چین در حال اجراست، پس از پانزده سال از آغاز اجرا، اکنون در انتظار تصمیم نهایی برای ادامه همکاری و تأمین مالی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ طرح قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان به طول ۴۱۰ کیلومتر، از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون بیش از ۷۵ درصد زیرسازی محور قم تا اصفهان انجام شده است.
تأمین مالی این پروژه از سوی چین انجام میشود، اما در ماههای اخیر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول و تأخیر در تصمیمگیریها، فعالیت اجرایی طرح بهطور کامل متوقف شده است.
طبق برنامه، ایران تا ۲۳ مهرماه فرصت دارد تا نظر نهایی خود را برای ادامه همکاری با طرف چینی اعلام کند.
رئیس کل بانک مرکزی در سفر اخیرش به اصفهان وعده داده است که موضوع تأمین مالی این پروژه را با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.
بر اساس طرح جدید، دولت تکمیل زیرسازی و روسازی مسیر را برعهده دارد و بخش خصوصی نیز در تأمین قطارها و تجهیزات متحرک مشارکت خواهد کرد.
کارشناسان حملونقل میگویند اجرای این پروژه، ایران را به جمع کشورهای منطقه دارای فناوری قطارهای پرسرعت وارد میکند و میتواند نقطه عطفی در توسعه شبکه ریلی کشور باشد.