به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ محمدوند گفت: برابر تدابیر سردار فرماندهی محترم انتظامی و همچنین در راستای اجرای طرح‌های کنترلی و در پی گزارشات واصله مبنی بر تخلف در برخی کافه‌ها و قلیانسرا‌های اهواز موضوع به صورت جدی در دستور کار ماموران نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های بعمل آمده برخی از این کافه‌ها و قلیان سرا‌ها خصوصا در پارک ساحلی شرقی، پاتوقی برای تجمع اراذل و اوباش، برگزاری مراسمات مختلط، اجرای موسیقی زنده بدون مجوز و ... شده، لذا پس از هماهنگی با مرجع قضایی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی تعداد ۹ واحد از آنها را بدلیل عدم رعایت شئونات اسلامی، عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی و عدم توجه به اخطاریه‌های اعلامی پلمب کردند.

سرهنگ محمدوند بیان کرد: امنیت و آرامش خط قرمز پلیس است و با برهم زنندگان آرامش مردم برخورد جدی قانونی صورت می‌پذیرد.