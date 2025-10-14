پخش زنده
به طور متوسط روزانه حدود ۸۰ موتورسیکلت و ۵۰ خودرو، بهویژه در مرکز استان، به دلیل تخلفاتی مانند صدای ناهنجار، حرکات مارپیچ و تغییرات غیرمجاز، توقیف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از توقیف روزانه بیش از ۱۳۰ وسیله نقلیه متخلف خبر داد و گفت: اولویت با موتورسیکلتهای پر سروصدا و خودروهای شوتی است.
سرهنگ موسوی، اظهار داشت: هرگونه وسیله نقلیه، اعم از موتورسیکلت و خودرو که خارج از استاندارد باشد و باعث برهمزدن نظم عمومی شود، توسط پلیس توقیف و اعمال قانون خواهد شد، در موارد حاد، این خودروها به دادگاه نیز اعزام میشوند.
وی افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۸۰ دستگاه موتورسیکلت و ۵۰ دستگاه خودرو در استان، بهویژه در مرکز استان، به دلیل انجام تخلفات همزمان مانند ایجاد صدای ناهنجار، حرکات مارپیچ و یا تغییرات غیرمجاز در موتور، توقیف میشوند.
موسوی با اشاره به اینکه اینگونه وسایل نقلیه پس از اصلاح و رفع نقص، ترخیص خواهند شد، تأکید کرد: طرحهای برخورد با موتورسواران متخلف و خودروهای شوتی بهصورت روزانه و در دو نوبت صبح و شب در استان اجرا میشود.
رئیس پلیس راهنماییورانندگی استان زنجان از حساسیت بالای مردم نسبت به این موضوع قدردانی کرد و اطمینان داد که پلیس راهور با تمام توان و جدیت، با هرگونه تخلفی که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شود، برخورد خواهد کرد.