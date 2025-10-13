به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروند گفت: این بنا نمادی از فرهنگ و موسیقی منطقه است که حفظ آن برای نسل آینده ضرورت دارد.

وی با بیان این‌که بازسازی این بنا دو ماه به طول انجامید، اظهار داشت: از آنجایی که بنای یادبود بهمن علاالدین به عنوان یکی از نماد‌های فرهنگی و هنری استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، روز گذشته در سال‌روز تولد این اسطوره موسیقیایی، با بازسازی یادبود وی تلاش کردیم هدیه‌ای به مردم خوزستان بدهیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‎دستی خوزستان با اشاره به اختصاص اعتباری در حدود ۱۰ میلیارد ریال برای این طرح ادامه داد: عملیات بازسازی با رعایت همه اصول فنی و معماری بنا انجام شده است و هدف آن علاوه بر استحکام‌بخشی، ارتقای کیفی و زیبایی‌شناسی این مکان فرهنگی بود.

جوروند خاطر نشان کرد: در این طرح، بازسازی کامل سازه و نمای بنا در دستورکار قرار گرفت و کف‌سازی، سنگ‌کاری و نورپردازی برای جلوه‌بخشی بیشتر به بنا در شب اجرا شده که امید است بر جذابیت‌های گردشگری این مکان بیفزاید.

وی با اشاره به این‌که این بنای یادبود، اکنون آماده پذیرایی از علاقه‌مندان و دوستداران موسیقی اصیل بختیاری است تاکید کرد: احیای چنین آثاری، گامی مهم در راستای پاسداشت مفاخر فرهنگی و هویت موسیقایی منطقه و تقویت غنای گردشگری استان خوزستان محسوب می‌شود و امیدواریم این مکان بتواند به کانونی برای تجلیل از هنر و فرهنگ بدل شود.

بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری است؛ از او به عنوان اسطوره قوم لر و محبوب‌ترین خواننده بختیاری و موسیقی لری یاد می‌کنند. علاء‌الدین از خوانندگان و ترانه‌سرایان ایرانی به شمار می‌رود که در اشعار خود از کلمات فارسی اصیل نهفته در زبان لری بهره برده است.

مسعود بختیاری در بیستم مهر ماه سال ۱۳۱۹ در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود. او پس از تکمیل تحصیلات متوسطه به خدمت آموزش و پرورش در آمد و تا بازنشستگی در کسوت آموزگاری به خدمت پرداخت. تا پیش از انقلاب با همراهی منصور قنادپور نوازنده سنتور، آثاری را به دو گویش فارسی و بختیاری با حال و هوای موسیقی شهری ارائه کرد.

«مال‌کَنون»، «هی‌جار»، «تاراز»، «بر اَفتو»، «آستاره»، «بَهیگ» از جمله آثار مسعود بختیاری به شمار می‌رود.