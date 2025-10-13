

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه مقابل تانزانیا اظهار داشت: فلسفه ما در این تیم، همان فلسفه اصیل و بزرگی است که پدر فوتبال ایران، حشمت مهاجرانی، به ما آموخت. پایه کار بر این است که نقاط قوت و ضعف خود را به دقت شناسایی کنیم، نقاط قوت را تقویت کرده و نقاط ضعف را برطرف نماییم. یکی از ارکان اصلی این نگاه، ایجاد ثبات در ترکیب اصلی است که متأسفانه در دورانی که سقوط کردیم، نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم و این مسئله یکی از عوامل اصلی مشکلات ما بود.



قلعه نویی افزود:تیم امید با امید روانخواه نتایج خوبی گرفته که تبریک می‌گویم، از آن نفرات هشت نفر در یک سال و نیم گذشته در اردوی ما بوده‌اند. پس بحث جوان‌گرایی را انجام داده‌ایم. تغییر نسل دادیم، خیلی از بازیکنان در حال بازی هستند و هر کدام در سطح تیم ملی باشند در اردو‌های بعدی هم حضور دارند. جالب است دوستان، ما در بدترین شرایط سریع‌ترین صعود را داشتیم. به اندازه ژاپن امتیاز کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: کمک کنید. این تیم ملی ایران است و متعلق به کسی نیست. پیشکسوتان فوتبال روسیه از تیم ایران خوب گفتند. آقای مهاجرانی هم تعریف و تمجید کردند. از ایشان که بالاتر نداریم. به این تیم امیدوار هستم و از بازیکنان تشکر می‌کنم. یک تیم واحد هستیم و همه با قلب خود بازی می‌کنند. بازی با روسیه هم نقاط ضعف و قوت خود را داشت. دوستان کم لطف هستند، از مربی روسیه پرسیدند در دقایقی تحت فشار بودید که ایشان گفته بودند که در آن دقایق ایران با اوت دستی و ضربات کاشته روی ما فشار آوردند، اما دوستان یک مدل دیگر تعریف می‌کنند.

وی افزود: گل ایران ترکیبی بود و چند بار تکرار شد که می‌شد به گل برسیم. امید گل روسیه در کاشته بیشتر بود. اگر این تیم ملی همه نفراتش باشد، حرف‌های زیادی در جام جهانی خواهد داشت. تیمی که می‌بازد حتما ایراد دارد و تیم برنده هم ایراداتی دارد. هیچ تیمی بدون ایراد نمی‌تواند باشد.

قلعه‌نویی درباره اضافه شدن دستیار به کادرفنی و تیم تانزانیا گفت: این تیم قدرتی است و در بازی‌هایی که انجام داده تاکنون بیشتر از دو گل نخورده است، حتی در بازی با تیم چهارم جهان که مراکش بوده است. در دفاع ساختار منسجمی دارند و فیزیکی هستند. در این اردو سه تا چهار مصدوم داریم. به احترام باشگاه‌های این بازیکنان از آنها استفاده نخواهیم کرد. اعتقاد دارم که شرایط همکارانم را باید در نظر بگیرم. تیم حریف شش لژیونر خوب دارد. پیشنهاد خود من بوده که کادرفنی را تکمیل کنیم و نه تقویت. همه عزیزان همکاران من هستند و دستیار نیستند. به همه آنها از نظر علمی، فنی و سابقه افتخار می‌کنم. همه اینها دست به دست هم داده که تغییر نسل بدهیم. اگر شرایط فراهم شود خیلی خوب است که این اتفاق رخ دهد.

قلعه‌نویی در پایان گفت: من از صمیم قلب از تمام بازیکنان تشکر می‌کنم. این نسل، دوران ایده‌آل فوتبال ایران را دیده‌اند، اما امروز شرایط سخت‌تر شده است. با این حال، ما یک تیم واحد هستیم و بازیکنان با تمام قلبشان بازی می‌کنند. ما در مسیر درستی قرار داریم و انشاءالله با همراهی همه، این شرایط سخت را پشت سر خواهیم گذاشت.

تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ فردا (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) در دیداری دوستانه به مصاف تانزانیا خواهد رفت.