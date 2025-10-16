صنعت مسگری زنجان با بیش از ۵۰۰ کارگاه فعال، روزانه ۱۵ تن ظروف مسی تولید و برای ۵ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صنعت مسگری در استان زنجان با بهره‌گیری از معادن غنی، پیشینه‌ای دیرینه دارد و هم‌اکنون رتبه نخست تولید، فروش و صادرات صنایع دستی استان را به خود اختصاص داده است.

این هنر سنتی در سال‌های اخیر با ورود جوانان و نوآوری‌های آن‌ها در دو بخش سنتی و صنعتی جان تازه‌ای گرفته است. بیش از ۵۰۰ کارگاه فعال در این حوزه زمینه اشتغال مستقیم حدود ۵ هزار نفر و غیرمستقیم سه هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

حجم تولید روزانه ظروف مسی در استان به طور متوسط ۱۵ تن است. رئیس اتحادیه مس زنجان با اشاره به ورود نسل جدید به این صنعت، گفت: «نوآوری‌های جوانان باعث شکل‌گیری سبک‌های جدید در تولید محصولات مسی شده است.»

گردش مالی ماهانه این صنعت بالغ بر ۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و مشتریان عمده خارجی آن کشورهای ترکیه، عراق، کانادا، روسیه، آلمان، عمان و امارات هستند.

مجموع صادرات صنایع دستی استان زنجان در سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار دلار بوده که بیشترین سهم آن به محصولات مس تعلق دارد. این دستاوردها نشان‌دهنده جایگاه ویژه صنعت مسگری در اقتصاد استان است.