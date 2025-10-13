پخش زنده
دبیر شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد کرد: یک دستیار هوش مصنوعی بومی برای کمک به فعالیتهای نابینایان عزیز کشورمان طراحی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در رویداد عصای سفید با تمرکز بر دسترسی نابینایان به فناوریهای نوین، گفت: فضای مجازی مهمترین بستر برای توسعه عدالت بوده و در دورترین نقاط کشور که محرومیتی برای ارائه خدمت است، میتوان از فرصتهای فضای مجازی مستقل از زمان و مکان برای ارائه خدمات بهره برد.
او با اشاره به این که اکثر فعالیتهایی که در فضای سنتی انجام میشود در فضای مجازی پوشش داده شده و حتی برخی حوزههایی مثل هوش مصنوعی ویژه این فضا هستند، افزود: دستیارهای هوشمند یکی از مواردی هستند که توسط آنها میتوان عدالت را در ارائه محصول و خدمات محقق کرد. همچنین فناوریهای بسیاری همراه و کمک عزیزان نابینا هستند که عصای سفید اولین و قدیمیترین فناوری این حوزه بوده و Vision AI که امکان تبدیل تصویر به صوت را دارد از جدیدترین آنهاست که به عنوان دستیار کنار فرد قرار میگیرد، لذا پیشنهاد میکنم یک دستیار هوش مصنوعی بومی برای کمک به فعالیتهای نابینایان عزیز کشورمان طراحی شود.
آقامیری تصریح کرد: اخیرا در دیدار با بخش خصوصی یک سمن درخواست ارائه خدمات ویژه از طریق فضای مجازی برای افراد خاص را مطرح کرد که در همین راستا رفع مشکل استانداردسازی برای سایتها و ارائه خدمات از طریق درگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی در حال پیگیری است و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات از اردیبهشت ماه در حال رفع این نواقص است.
او تاکید کرد: پس از تبیین این استانداردها تمامی درگاههای اینترنتی دولتی میتوانند ملزم به اجرای آن برای ارائه خدمات شوند که تقریبا کلیات این طرح نهایی شده و در نهایت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب خواهد شد. همچنین پیشنهاد میشود نشان سازگاری با این استانداردها تعریف شده و سکوها ملزم به دریافت آن شوند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که بخش خصوصی هم باید در این مسیر در کنار بخش دولتی این الزامات را رعایت کند، گفت: سازمان بهزیستی نسبت به شناسایی نیازهای افراد نابینا و اعلام این ملزومات به مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند و پس از الزام این استانداردها میتوان برای عدم تحقق آنها توسط دستگاه ها، جریمههایی هم از طریق نهاد نظارتی اعمال کرد.
آقامیری با بیان این که عصای سفید باید تبدیل به نوستالژی شود، افزود: تبدیل عصای سفید به نوستالژی به لحاظ فنی امکان پذیر است و در حوزه دستیار هوش مصنوعی آمادگی صد در صدی برای تحقق خواستهها و نیازهای این حوزه را داریم.