وزیر کشور با اشاره به موقعیت بسیار خوب ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گفت: یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های قطعی دولت چهاردهم، توسعه روابط با همسایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی، وزیر کشور دوشنبه بعدازظهر در ادامه یازدهمین نشست سراسری استانداران که با حضور آقای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با موضوع دیپلماسی همسایگی برگزار شد، گفت: ایران از نظر ژئوپلیتیک در وضع بسیار خوبی قرار دارد. ۱۶ استان مرزی کشور، با ۱۵ کشور همسایه حدود ۸ هزار کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد که این ظرفیت می‌تواند آثار بسیاری از تحریم‌ها را خنثی کند.

مومنی اظهار داشت: مراودات با کشور‌های همسایه افزایش خوبی داشته است و مبادلات با آنها بیشتر شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه کشور‌های همسایه ما در دیدار‌ها و نشست‌های مشترک، آمادگی خود را برای توسعه روابط با ایران اعلام می‌کنند، گفت: همین تعامل در مواردی از جمله راهپیمایی اربعین تاثیر خود را نشان داد.

وی در ادامه تصریح کرد: استانداران مرزی روابط خوبی با کشور‌های همجوار خود دارند و از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند. نشست مشترکی بین برخی از استان‌های مرزی کشور با استان‌های مرزی کشور‌های همجوار برگزار شده‌است.

در ادامه این نشست، استانداران ۷ استان مرزی هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، مازندران، خوزستان و گلستان، گزارش‌هایی درخصوص توسعه دیپلماسی اقتصادی، واردات کالا‌های اساسی، تعاملات مشترک و تکمیل کریدورها، بازگشایی مرز چیلات، راهپیمایی اربعین، تولید برنج، موضوع ریزگرد‌ها و همچنین کاهش ناترازی آب در کشور مطرح کردند.