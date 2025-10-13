وی اعلام کرد که به دلیل استقبال گسترده سراسر کشور، مهلت ارسال آثار که پیشتر ۱۵ آبان‌ماه تعیین شده بود، حدود ۱۵ روز تمدید می‌شود. مراسم اختتامیه و نمایشگاه این دوسالانه نیز در نیمه اول آذرماه برگزار خواهد شد.

هوشمند با تأکید بر بحث اکسپو و فروش آثار هنرمندان در این دوره، هدف از این اقدام را حمایت از هنرمندان برشمرد. همچنین جوایز این دوره از دوسالانه دقیقاً دو برابر جوایز دوره قبلی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: گواهینامه و ارتقایی که به نفرات برتر اعطا می‌شود، برای سوابق آن‌ها جهت حضور در هم‌آوردهای هنری بین‌المللی معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که از برگزیدگان این دوسالانه در فازهای داوری و کارگاه‌های آموزشی آتی استفاده خواهد شد.

هوشمند اشاره کرد که برای اولین بار در شانزدهمین سال دوسالانه، بخش خطوط با پیشینه ۱۵۰۰ ساله اضافه شده است. علاوه بر این، در این دوره توجه ویژه‌ای به خوشنویس‌های نوین شده و آثار آن‌ها نیز در دوسالانه راه خواهد یافت.