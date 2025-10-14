مسئولان و مدیران استانی داوطلب در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تنها ۷ روز فرصت دارند تا از سمت خود استعفا دهند.

به گزارش خبرگراری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام رییس ستاد انتخابات استان اصفهان، مسئولان و مدیران استانی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند، تنها ۷ روز فرصت دارند تا از سمت خود استعفا دهند.

ایوب درویشی در حاشیه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا استان اصفهان با اشاره به ماده ۴۱ قانون انتخابات، گفت: این ماده برای تمامی داوطلبانی که دارای سمت دولتی هستند، تکلیف مشخص کرده است.

وی افزود: بر این اساس، داوطلبان دارای مسئولیت در سطح ملی که حیطه اختیاراتشان کل کشور را شامل می‌شود ، از روسای قوا و معاونان آنها گرفته تا وزرا و سایر مقامات ملی موظفند سه ماه قبل از ثبت‌نام، یعنی از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه به شرایط ویژه مسئولان استانی پرداخت و تاکیدکرد: مدیران و مسئولانی که حوزه مسئولیت آنها کل استان اصفهان را در بر می‌گیرد، برای استعفا و پذیرفته شدن استعفایشان تنها تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند.

معاون استاندار اصفهان تاکید کرد: این الزام برای مسئولان در سطح شهرستان و بخش نیز به همین ترتیب است و استعفا و پذیرش آن، شرط لازم برای ثبت‌نام آنان به عنوان داوطلب انتخابات شوراها خواهد بود.

رییس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت:بر این اساس، تمامی مقامات و مدیران دولتی در سطوح ملی، استانی و محلی که تمایل به شرکت در رقابت‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) را دارند، ملزم هستند در مهلت‌های مقرر شده، از سمت خود کناره‌گیری کنند.