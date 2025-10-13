پخش زنده
دادستان تهران در بازدید سر زده از بازار میوه و تره بار، به محتکران هشدار داد و گفت: در روند تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنید، با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه میشوید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران امروز در بازدید یکی از میادین میوه ترهبار گفت: قیمت مصوب برای مرغ در میادین ترهبار ۱۲۴ هزار تومان و در خرده فروشیها ۱۳۵ هزار ۷۰۰ تومان است.
دادستان تهران، به محتکران و برهمزنندگان آرامش بازار هشدار داد و افزود: در روند تامین کالاهای اساسی مردم اختلال ایجاد کنند، قطعا با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه میشوند.