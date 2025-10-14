پخش زنده
امروز: -
اصفهان، شهر خلاقیت و هنر آماده میزبانی از بزرگترین رویداد مهارتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این شهر تاریخی از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه، میزبان بیش از ۱۳۰۰ مهارتآموز برجسته از سراسر کشور در ۳۸ رسته مهارتی خواهد بود.
این استعدادهای درخشان با هدف نهایی انتخاب و آمادهسازی برای حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی مهارت در شانگهای، در محل نمایشگاههای بینالمللی اصفهان به رقابت خواهند پرداخت.
این شهر تاریخی میزبان جوانانی است که با دستان خلاق و اندیشههای نو، آینده ایران را میسازند و نویدبخش نسلی نو از سازندگان توانمند کشور هستند.
بیست و دومین مسابقه ملی مهارت با شعار محوری «مسابقات ملی مهارت، جشن توانایی، خودباوری و خلاقیت نسل تازهای از سازندگان ایران» تنها یک رقابت نیست؛ بلکه میدانی برای نمایش استعداد، ارتقاء خودباوری و تجلیل از خلاقیت جوانان این مرز و بوم است.
در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان میزبان و پذیرای حضور مردم و علاقه مندان جوان و نوجوان خواهیم بود.