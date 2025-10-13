مشکلات زیرساختی شهرک دانش، گرانفروشی و تخلفات نانوایی‌ها، پیام‌های امروز «صدای مردم» بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروندان شهرک دانش قزوین از مشکلات جدی زیرساختی، رفاهی و امنیتی در منطقه خود خبر دادند. از بحران روشنایی و امنیت تا تخریب زیرساخت‌ها.