صدای مردم ۲۱ مهر ماه استان قزوین؛ از مشکلات زیرساختی تا مطالبات اقتصادی
مشکلات زیرساختی شهرک دانش، گرانفروشی و تخلفات نانواییها، پیامهای امروز «صدای مردم» بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروندان شهرک دانش قزوین از مشکلات جدی زیرساختی، رفاهی و امنیتی در منطقه خود خبر دادند. از بحران روشنایی و امنیت تا تخریب زیرساختها.
اما تلاشهای گزارشگر برای گفتوگو با مسئولان شهرداری منطقه ۴ قزوین در این خصوص ناموفق ماند.
علاوه بر مسائل شهرک دانش، تماسهای دیگری نیز با سامانه ۱۶۲ برقرار شد که درخواست رسیدگی فوری به وضعیت آسفالت و جدولکشی در مسکن مهر اقبالیه و تخلفات نانواییها از گلایه های شهروندان بود.