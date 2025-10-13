به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امروز همزمان با هفته گرامیداشت «عصای سفید» مراسم گرامیداشت این روز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان تشکل‌های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت بینایی برگزار شد.

در این مراسم رئیس سازمان بهزیستی گفت: یک میلیون نفر از جمعیت کشور دارای مشکل بینایی و نابینایی هستند که از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند.

سید جواد حسینی افزود: از آغاز طرح غربالگری چشم که به همت سازمان بهزیستی اجرا شده، از نابینایی بیش از ۵۰۰ هزار نفر جلوگیری شده است. معاون وزیر رفاه در ادامه گفت: یکی از مطالبات جامعه نابینا و کم بینای کشورمان مربوط به مناسب سازی زیرساخت‌ها و دسترس پذیربودن جامعه برای حضورشان در ابعاد گوناگون است که خوشبختانه امروز میتوانیم بگوییم؛ ۹۵ درصد از وبگاه‌ها و درگاه‌های ادارات وسازمان‌های دولتی حداقل دسترس پذیری را برای افراد نابینا و کم بینا دارند.

وی افزود: فرصت آفرینی، اشتغال و مسکن یکی دیگر از درخواست‌های افراد دارای معلولیت بینایی است که در مجموعه دولت این مسایل دنبال می‌شود به طوری که سال گذشته از ۴۲ هزار فرصت شغلی که برای افراد توانیاب ایجاد شد بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شغل به جامعه نابینا تعلق داشت.

حسینی همچنین از تامین مسکن برای این جامعه خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای جامعه کم بینا ونابینا تامین شد که این برنامه امسال هم ادامه خواهد داشت.

سید جواد حسینی گفت: از ۵۵۰۰ نخبه دارای معلولیت که در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی ثبت شده است ۵۵۰ نفر نخبه نابینا و کم بینا هستند.



وی از راه اندازی خانه هنر برای جامعه افراد دارای معلولیت بینایی خبر داد و گفت: ۴۵۰ تشکل در حوزه نابینایان در حال فعالیت هستند که امروز سیاست‌های خودمان را با آنها در میان گذاشتیم و به زودی این مرکز راه اندازی خواهد شد.

حسینی همچنین از آغاز طرح سلامت بهداشت چشم سالمندان خبر داد و گفت: غربالگری چشم در حوزه سالمندی با حمایت جامعه اپتومتری کشور آغاز شده که در این طرح بهداشت چشم در میانسالان به صورت رایگان در قالب "طرح سلام" اجرا می‌شود و به سالمندانی که نیاز به عینک داشته باشند، رایگان اهدا خواهدشد.



در این مراسم همچنین دستیار اجتماعی رئیس جمهور با اهدای یک عصای سفید به رئیس سازمان بهزیستی گفت: این عصا را به عنوان نمادی برای میثاق سیاستگزاران آوردم که به همت همه دستگاه‌های ذیربط و نمایندگان و نخبگان تشکل‌های مردمی بتوانیم تا سال آینده بخش مهمی از دغدغه‌های این جامعه را کاهش بدهیم.



همچنین در این مراسم از سه نخبه نابینای کشور که رتبه‌های برتر را به خودشان اختصاص داده بودند تقدیر شد.

گفتنی است؛ شعار امسال هفته گرامیداشت عصای سفید دسترسی نابینایان به فناوری های نوین ؛ زمینه ساز فرصت های برابر است.