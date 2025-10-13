مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت:بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت این اداره کل در شش ماهه اول امسال تعداد ۱۹۸۰۲ واقعه ولادت در استان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا ایمانی با استناد به آمار مرکز رصد جمعیت گفت:از ۱۹۸۰۲ واقعه ولادت به ثبت رسیده در استان آذربایجان شرقی تعداد ۱۰۵۰۷ واقعه ولادت مربوط به نوزادان پسر و ۹۲۹۵ واقعه ولادت مربوط به نوزادان دختر است.

وی نسبت جنسی ولادت‌های ثبت شده را ۱۱۳ نوزاد پسر به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر اعلام کرد.

ایمانی ادامه داد: ۷۵ درصد از نوزادان متولد شده در شش ماهه اول امسال از مادران زیر ۳۵ سال بوده و نوزادان دوقلو متولد شده در شش ماهه اول امسال تعداد ۵۰۴ واقعه ولادت و ۳۰ واقعه ولادت نیز سه قلو به ثبت رسیدند.

وی ولادت‌های ثبت شده در مناطق شهری را ۱۴۵۴۴ واقعه ولادت که ۷۳ درصد از ولادت‌ها را شامل می‌شود اعلام کرد و افزود: تعداد ۵۲۵۸ واقعه در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.