پخش زنده
امروز: -
مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: در رقابتهای آینده هم تیمهای خوبی هستند که میتواند بازی و شبیهسازی خوبی برای جام جهانی باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شجاع خلیلزاده، مدافع تیم ملی فوتبال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تانزانیا اظهار داشت: بازی با روسیه برای تیم ملی سنگین بود. خوب بازی کردیم، اما بدشانسیهایی در فوتبال است.
وی ادامه داد: بازیهایی مانند روسیه باید بیشتر انجام شود. همه مردم ایران باید دست به دست هم بدهیم و یک دل شویم برای موفقیت تیم ملی، این ۵ ماه را حمایت کنید. افتخاری باید برای همه مردم باشد که با مربی ایرانی به جام جهانی میرویم. نباید با انتقاد همدیگر را بزنیم.
مدافع تیم ملی گفت: در بازی فردا حریف مشخصاً تیم فیزیکی است و در ساختار دفاعی خوب هستند. در بازیهای آینده هم اگر به تیم فشار وارد شود خوب خواهد بود. در رقابت های آینده هم تیمهای خوبی هستند که میتواند بازی و شبیهسازی خوبی برای جام جهانی باشد.