مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: پایداری شهر‌ها بدون مشارکت مردم و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی اصغر ذاکری در مراسم افتتاحیه سومین رویداد بین المللی شهر پایدار کیش، گفت: امروز آلودگی هوا، کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی، پسماند و ترافیک، مدیریت شهر‌ها را با دشواری‌های نوینی روبه‌رو کرده است و بدون نگاه پایدار، اداره شهر‌ها ممکن نیست.

او افزود: شهرداری‌ها باید با برنامه‌ریزی هوشمند، مدیریت منابع شهری، کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌های مؤثری در مسیر مدیریت شهر پایدار بردارند.

علی اصغر ذاکری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران در پایداری شهرها، تصریح کرد: جذب سرمایه، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادسازی بین شهرداری‌ها و بخش خصوصی، از ارکان تحقق اقتصاد سبز در شهرهاست.

او افزود: شهرداری‌ها آمادگی دارند با استفاده از ظرفیت املاک و صدور مجوز‌های لازم، در بخش های مدیریت پسماند، انرژی خورشیدی و توسعه شهر سبز با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همکاری کنند.

مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: پایداری شهر یک مسیر دائمی است، نه طرحی کوتاه‌ مدت و این مسیر از هم‌افزایی، سرمایه‌گذاری و مشارکت همگانی آغاز می‌شود.