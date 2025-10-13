به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بانک مسکن اعلام کرد که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به کار گرفته شده و در فرآیند احداث ۱۰ هزار و ۸۴ واحد مسکونی استفاده شده است. سقف تسهیلات ساخت برای انبوه‌سازان در کلان‌شهرهای بزرگ، از جمله تهران، مشهد و اصفهان، ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

این مبلغ برای شهرهای دیگر با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، ۱۱ میلیارد ریال و برای سایر مناطق ۹ میلیارد ریال است. پرداخت تسهیلات به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام می‌شود.

بانک مسکن همچنین اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی پرداخت شده است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های دولت برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن است.