مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر رویکردی تسهیلگرانه و هماهنگ برای شتاببخشی به طرحهای ملی مس و بر ضرورت عبور از موانع ساختاری و فرایندی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مسپرس، سیدمصطفی فیض در نشست شورای توسعه، که به بررسی وضعیت اجرای طرحهای توسعهای مجتمع مس سونگون اختصاص داشت، گفت: در ماههای ابتدایی امسال تمرکز مدیریت شرکت بر اصلاح ساختار، بازنگری فرایندها، یکپارچهسازی طرحها و اولویتبندی آنها با بهرهگیری از نظرات خبرگان این حوزه بوده است. این اقدامات اکنون در قالب افزایش سرعت پیشرفت طرحهای مهم مانند فاز سوم تغلیظ سونگون قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت و نظارت دقیق بر روند اجرای طرحها افزود: فرایند چابکسازی صحیح همچنان ادامه دارد تا امکان پیگیری مؤثرتر و سریعتر طرحها فراهم شود.
مدیرعامل مس ایران همچنین بر اجماعسازی میان بخشهای اجرایی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی بهبود روند طرحها تأکید کرد.
براساس این گزارش، فاز سوم تغلیظ مجتمع مس سونگون که از سال ۱۴۰۱ با سرمایهگذاری ۵۳۱ میلیون یورو آغاز شده، هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی، یکی از طرحهای راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران به شمار میرود.