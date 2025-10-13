افزایش ۳۴ درصدی ورود شکایات مردمی: آینه اعتماد عمومی
مدیرکل بازرسی استان قزوین اعلام کرد: در شش ماهه اول سال جاری، حجم گزارشهای ورودی و پروندههای تشکیل شده در سازمان بازرسی استان قزوین حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است.
همزمان با فرارسیدن چهل و چهارمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی استان قزوین در گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین، ضمن قدردانی از نقشآفرینی رسانهها و مطالبهگران در ارتقاء سلامت اداری، از افزایش چشمگیر مراجعات مردمی به این نهاد خبر داد و تأکید کرد : این روند نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به این سازمان است. این افزایش اعتماد، سازمان بازرسی قزوین را در مسیر اهداف کلان پیشگیری و مقابله با فساد، مصممتر ساخته است.
مدیرکل بازرسی استان قزوین اعلام کرد: در شش ماهه اول سال جاری، حجم گزارشهای ورودی و پروندههای تشکیل شده در سازمان بازرسی استان قزوین حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. این آمار حکایت از یک جهش قابل توجه در مشارکت مدنی شهروندان در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی دارد.
به گفته خمسه؛ در همین بازه زمانی، ۱۳۰ فقره پرونده جدید تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی داشته و بیانگر تحرک بیشتر سازمان در پاسخ به مطالبات مردمی است. عمده شکایات مردم مربوط به نقض قوانین و مقررات، عدم اجرای تکالیف قانونی و همچنین مواردی نظیر رشوه، ارتشا، اختلاس و تبانی در دستگاههای اجرایی بوده است.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشکیل، وظیفه نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. این سازمان با بهرهگیری از تخصصهای متنوع در حوزههای مالی، فنی، حقوقی و اداری، به عنوان بازوی تخصصی دستگاههای اجرایی عمل میکند.
وی، با اذعان به محدودیتهای ساختاری، بر عزم راسخ سازمان برای مدیریت افزایش حجم کاری تأکید کرد تا اطمینان مردم خدشهدار نشود.
خمسه گفت: در سال ۱۴۰۳، بازرسی کل استان قزوین در ۲۴ برنامه کلان ملی مشارکت داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون در ۱۳ برنامه مشارکت کرده است. این برنامهها بر اساس نظام مسائل کشور طراحی شدهاند که با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی استخراج شده و هدف آنها رفع گلوگاههای فساد و تسهیل عملکرد دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل بازرسی اعلام کرد: در راستای هوشمندسازی و مردمیسازی، سامانه ملی رسیدگی به شکایات راهاندازی شده که امکان ثبت، پیگیری و ارزیابی رضایتمندی مردم را فراهم کرده است. این سامانه یکی از ابزارهای مهم ارتباط مستقیم با مردم، مطالبهگران و گزارشگران فساد است.
وی گفت: دستورالعمل پرداخت پاداش به گزارشگران فساد توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده و این ظرفیت در کشور فعال است
خمسه در مورد حمایت از گزارشگران فساد توضیح داد: گزارشگران میتوانند به صورت بدون ذکر نام و با ارائه مستندات کامل، گزارشهای فساد خود را اعلام کنند و هیچ نگرانی بابت محرمانگی وجود ندارد. با این حال، مردم آنچه که به ما منعکس میکنند در قالب گزارشهای متقن و با ادله کامل باشدنه شایعات غیرقابل پیگیری.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نهادینه شدن شفافیت، اعلام کرد : سازمان از خود شروع کرده است و این رویکرد به تدریج در سطح استان تعمیم داده شده است و ما به غیر از موضوعات خاص از کلیه گزارشهایمان مهر محرمانه برداشته شده و این شفافیت را از خودمان شروع کرده ایم.
مدیرکل بازرسی تاکید کرد: این اقدام برای برداشتن مهر محرمانگی از گزارشهای داخلی، یک حرکت نمادین و عملی برای ترویج فرهنگ شفافیت در بدنه مدیریتی استان قزوین است.
خمسه بیان کرد: همچنین، پیگیریها برای رفع تعارض منافع در دستگاههای اداری ادامه دارد و در مهر ماه امسال، ارزیابی دستگاهها در حوزه قواعد شفافیت آغاز شده است. در همین راستا، استان قزوین پیشگام در استقرار سامانههای نظارتی بوده و توافقنامه سامانه هوشمندسازی معادن به عنوان چهارمین استان کشور منعقد شده است. این سامانه با هدف نظارت دقیق بر فرآیندهای استخراج و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این حوزه استراتژیک، اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: در حوزه جهاد کشاورزی هم، سامانهای برای رصد زنجیره تولید تا مصرف مستقر شده است.
پیشگیری از بروز فساد اولویت دارد: تأکید بر نظارت پیشگیرانه
مدیرکل بازرسی تأکید کرد که تمرکز سازمان صرفاً بر برخورد نیست، بلکه پیشگیری مقدم است.
خمسه برای نشان دادن عمق فعالیتهای پیشگیرانه، به آمار گزارشهای هشداری اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، تقریباً ۱۲۰ گزارش هشداری به دستگاههای اداری و اجرایی ارسال گردید. این گزارشهای هشداری که گاه یک گزارش واحد میتوانست چندین دستگاه را در بر گیرد، در صورت عدم ارسال، پتانسیل تبدیل شدن به مفاسد بزرگ اداری را داشتند.
وی گفت: این گزارشهای هشداری که قبل از وقوع جرم ارسال میشوند، مانع از تبدیل شدن تخلفات کوچک به مفاسد بزرگ سیستمی شدهاند.
خمسه همچنین اشاره کرد که در سال گذشته ۲۳۲ فرآیند در استان قزوین اصلاح شد که نشاندهنده اثربخشی در پیشگیری از تکرار رویههای معیوب است.
حمایت از تولید و تحقق شعار سال: نقش بازرسی در تسهیل سرمایهگذاری
مدیرکل بازرسی استان از شکلگیری قرارگاه حمایت از تولید خبر داد و هدف آن را رفع موانع تولیدکنندگان عنوان کرد.
این قرارگاه نشان میدهد که سازمان بازرسی علاوه بر نقش نظارتی سنتی، خود را متعهد به تسهیل فرآیندهای تولیدی و سرمایهگذاری میداند و نظارت خود را در جهت کمک به رونق اقتصادی استان هدایت میکند.