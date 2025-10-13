به گزازش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا آریایی با اعلام اینکه آغاز فرایند استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاها از دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده است افزود:از امروز به مدت یک هفته، فرایند استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا شروع و در روز سه شنبه ۲۷ مهرماه خاتمه خواهد یافت.

وی بیان کرد: زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی از روز یک شنبه ۲۱ تا روز جمعه ۲۷ دی ماه خواهد بود.

سخنگوی ستاد انتخابات لرستان ادامه داد:مشمولان موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات باید سه ماه قبل از تاریخ ثبت نام استعفای خود را ارایه داده باشند و در برخی پست های سازمانی که استعفای مسولین منوط به تایید مقام مافوق می باشد باید این استعفا به تایید مدیر مافوق رسیده و در هنگام ثبت نام موافقت مقام مسول ضمیمه پرونده گردد.

اریایی گفت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر اینکه از سه ماه قبل در آن پست شاغل نبوده و استعفا داده باشند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان تصریح کرد : استانداران، معاونان و مشاوران استاندار، فرمانداران و معاونان آنان ، شهردار و معاونان شهردار،بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل دستگاه های اجرایی ، معاونان ادارات کل ، دادستان­ ها، دادیارها، بازپرس­ها، قضات، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک­ها، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت­ مدیره اتحادیه‌­های صنفی غیرکشوری، هیأت­ رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام پرستاری ، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا ؛ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان­ها و شرکت­ های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استانی، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده باشند.