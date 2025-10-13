آتشسوزی مهیب در جاده بابل - قائمشهر؛ چندین واحد تجاری در کام آتش
آتشسوزی گستردهای در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائمشهر رخ داد و ۳۰ آتشنشان با ۱۰ دستگاه خودرو برای مهار آتش به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری بابل گفت: آتشسوزی چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائمشهر ورودی روستای علمدار ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه به این سازمان اعلام و نیروهای امدادی با ۱۰ دستگاه خودروی آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مهدی اکبری با بیان اینکه آتش نشانان همچنان در حال مهار آتش هستند، افزود: با توجه به وزش باد شدید در منطقه تمام تلاش آتش نشانان این است تا از سرایت آتش به واحدهای تجاری بیشتر جلوگیری شود
او ادامه داد: علت آتشسوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است و جزئیات تکمیلی بعدا اطلاعرسانی خواهد شد.
عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی تمام تلاش خود را برای کنترل کامل حریق به کار گرفتهاند.