رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بروجن از اجرای پد سیمانی به طول ۱۸۰۰ متر برای نصب نیوجرسی(حفاظ های بتنی) در محور بروجن – لردگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عادل تقیزاده گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی مسیر در محدوده سهراهی بلداجی تا گندمان در حال انجام است.
وی افزود: این عملیات در محدوده سهراهی بلداجی تا گندمان د حال اجراست و پس از تکمیل پد سیمانی، نصب نیوجرسیهای بتنی در مسیر انجام خواهد شد.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بروجن با اشاره به اهمیت این محور گفت: محور بروجن – لردگان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی و ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود و اجرای پروژههای ایمنسازی در این مسیر از اولویتهای اصلی راهداری است.