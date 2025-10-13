افت فشار یا قطعی آب فردا سه شنبه ۲۲ مهر در برخی مناطق قم

براساس اعلام شرکت آبفای قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در محدوده برخی مناطق قم فردا ۲۲ مهر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.