افت فشار یا قطعی آب فردا سه شنبه ۲۲ مهر در برخی مناطق قم
براساس اعلام شرکت آبفای قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب در محدوده برخی مناطق قم فردا ۲۲ مهر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شرکت آبفای قم در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان آب در بلوار جمهوری حدفاصل میدان شهدای مدافع حرم تا کوچه شماره ۳۶ (کوچههای زوج) و بلوار محمودنژاد تا تقاطع رسالت (کوچههای زوج) و خیابان رسالت از تقاطع محمودنژاد تا کوچه ۳۵ به همراه تمامی فرعیهای منشعب فردا سه شنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۱ تا ۱۵ قطع می شود.